Tokenomika pro Vault Overflow (VAULT)

Zjistěte klíčové informace o Vault Overflow (VAULT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Vault Overflow (VAULT)

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex.

This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including:

  • An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits
  • Portfolio Management
  • Long term positions building tools like DCA and auto-invest
  • Spot token trading
  • Low leverage futures products
  • A series of auto-rebalancing indexes for top tokens
  • More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions
  • Hyperliquid EVM support for money markets and more

Oficiální webové stránky:
https://www.vaultoverflow.com/

Vault Overflow (VAULT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Vault Overflow (VAULT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 145.74K
$ 145.74K
Celkový objem:
$ 10.00M
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 3.69M
$ 3.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 394.52K
$ 394.52K
Historické maximum:
$ 0.276619
$ 0.276619
Historické minimum:
$ 0.03946059
$ 0.03946059
Aktuální cena:
$ 0.03946493
$ 0.03946493

Tokenomika Vault Overflow (VAULT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Vault Overflow (VAULT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VAULT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VAULT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VAULT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVAULT!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.