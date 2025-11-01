BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Vault Finance je 0 USD. Sledujte aktualizace cen VFI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VFI.

Informace o ceně Vault Finance (VFI) (USD)

Cena Vault Finance (VFI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se VFI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VFI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VFI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.45% a za posledních 7 dní o -13.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Vault Finance je $ 47.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VFI je 2.76B, přičemž celková zásoba je 4999863210.441463. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 86.51K.

Historie cen v USD pro Vault Finance (VFI)

Během dnešního dne byla změna ceny Vault Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Vault Finance na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Vault Finance na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Vault Finance na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.45%
30 dní$ 0-58.34%
60 dní$ 0-64.61%
90 dní$ 0--

Co je Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Vault Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Vault Finance (VFI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Vault Finance (VFI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Vault Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Vault Finance!

Tokenomika pro Vault Finance (VFI)

Pochopení tokenomiky Vault Finance (VFI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VFI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Vault Finance (VFI)

Jakou hodnotu má dnes Vault Finance (VFI)?
Aktuální cena VFI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VFI v USD?
Aktuální cena VFI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Vault Finance?
Tržní kapitalizace VFI je $ 47.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VFI v oběhu?
Objem VFI v oběhu je 2.76B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VFI?
VFI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VFI?
VFI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování VFI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VFI je -- USD.
Dosáhne VFI letos vyšší ceny?
VFI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVFI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Vault Finance (VFI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

