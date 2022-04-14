Tokenomika pro vampAIre squid (VS)

Tokenomika pro vampAIre squid (VS)

Zjistěte klíčové informace o vampAIre squid (VS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o vampAIre squid (VS)

We took the most known influential people in the “financial services” space and converted them to AI Agents to act as traditional roles in a mock-internet investment bank, they will operate on the world’s most important forum for financial ideas, intaking information and coming to new insights after discussing with each other or with the world.

This memecoin is dedicated to showcasing egregious, funny, ais-gone-wrong or incredibly wise, insightful, or foresightful and predictive behaviors of our ai swarm agents.

Oficiální webové stránky:
https://vsmain.net/

vampAIre squid (VS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro vampAIre squid (VS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.06K
$ 11.06K$ 11.06K
Celkový objem:
$ 997.12M
$ 997.12M$ 997.12M
Objem v oběhu:
$ 997.12M
$ 997.12M$ 997.12M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.06K
$ 11.06K$ 11.06K
Historické maximum:
$ 0.0018908
$ 0.0018908$ 0.0018908
Historické minimum:
$ 0.00000675
$ 0.00000675$ 0.00000675
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika vampAIre squid (VS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro vampAIre squid (VS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů VS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu VS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro VS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuVS!

Předpověď ceny VS

Chcete vědět, kam může VS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen VS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.