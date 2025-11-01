Valencia CF Fan Token Cena (VCF)
+0.44%
+2.06%
-1.35%
-1.35%
Cena Valencia CF Fan Token (VCF) v reálném čase je $0.106807. Za posledních 24 hodin se VCF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.103426 do maxima $ 0.109397, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VCF v historii je $ 4.95, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.099395.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VCF se za poslední hodinu změnila o +0.44%, za 24 hodin o +2.06% a za posledních 7 dní o -1.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Valencia CF Fan Token je $ 704.85K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VCF je 6.60M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.
Během dnešního dne byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD $ +0.00215749.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD $ -0.0254033079.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD $ -0.0329985673.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD $ -0.0571455383631315.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00215749
|+2.06%
|30 dní
|$ -0.0254033079
|-23.78%
|60 dní
|$ -0.0329985673
|-30.89%
|90 dní
|$ -0.0571455383631315
|-34.85%
The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.
Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.
The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
