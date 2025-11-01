BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Valencia CF Fan Token je 0.106807 USD. Sledujte aktualizace cen VCF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VCF.Dnešní aktuální cena Valencia CF Fan Token je 0.106807 USD. Sledujte aktualizace cen VCF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VCF.

Více informací o VCF

Informace o ceně VCF

Co je to VCF

Oficiální webové stránky VCF

Tokenomika pro VCF

Předpověď cen VCF

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Valencia CF Fan Token

Valencia CF Fan Token Cena (VCF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VCF na USD

$0.106807
$0.106807$0.106807
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Valencia CF Fan Token (VCF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:23 (UTC+8)

Informace o ceně Valencia CF Fan Token (VCF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.103426
$ 0.103426$ 0.103426
Nejnižší za 24 h
$ 0.109397
$ 0.109397$ 0.109397
Nejvyšší za 24 h

$ 0.103426
$ 0.103426$ 0.103426

$ 0.109397
$ 0.109397$ 0.109397

$ 4.95
$ 4.95$ 4.95

$ 0.099395
$ 0.099395$ 0.099395

+0.44%

+2.06%

-1.35%

-1.35%

Cena Valencia CF Fan Token (VCF) v reálném čase je $0.106807. Za posledních 24 hodin se VCF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.103426 do maxima $ 0.109397, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VCF v historii je $ 4.95, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.099395.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VCF se za poslední hodinu změnila o +0.44%, za 24 hodin o +2.06% a za posledních 7 dní o -1.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Valencia CF Fan Token (VCF)

$ 704.85K
$ 704.85K$ 704.85K

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

6.60M
6.60M 6.60M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Valencia CF Fan Token je $ 704.85K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VCF je 6.60M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.

Historie cen v USD pro Valencia CF Fan Token (VCF)

Během dnešního dne byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD  $ +0.00215749.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD  $ -0.0254033079.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD  $ -0.0329985673.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Valencia CF Fan Token na USD  $ -0.0571455383631315.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00215749+2.06%
30 dní$ -0.0254033079-23.78%
60 dní$ -0.0329985673-30.89%
90 dní$ -0.0571455383631315-34.85%

Co je Valencia CF Fan Token (VCF)

The Valencia CF Fan Token allows VCF fans to have a tokenized share of influence on club decisions, purchased through the consumer facing platform, Socios.com, fans can engage in a wide variety of club decisions for example, choosing a goal celebration song or deciding which MMA fighters should face off and in doing so, earn rewards and money can't buy experiences. Experiences like... having the opportunity to meet and greet with players of their favourite club, receiving VIP treatment at their favourite stadium & much much more. To obtain Fan Tokens, fans must purchase Chiliz (CHZ) Tokens via Socios.com which then can be used to buy VCF Fan Tokens.

Fan Tokens are initially sold in a Fan Token Offering or FTO. FTOs are the initial sale of Fan Tokens which allows fans to buy the Fan Token at a fixed price. work in a similar way to flash sales and are designed to be a fair way for new partnerships to launch Fan Tokens on the Socios.com platform at a discount. At pre-launch a proportion of the total Fan Token supply is made available to users before being listed on the worlds first tokenised sports and entertainment exchange, Chiliz.net. This enables dedicated fans to gain early access prior to Fan Token launches which will be made accessible to everyone.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sport organisations in the world from the likes of major European soccer teams FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, MMA giant UFC, NASCAR Roush Fenway Racing, NHL New Jersey Devils, Formula One Aston Martin and the Argentine Football Association.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Valencia CF Fan Token (VCF)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Valencia CF Fan Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Valencia CF Fan Token (VCF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Valencia CF Fan Token (VCF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Valencia CF Fan Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Valencia CF Fan Token!

VCF na místní měny

Tokenomika pro Valencia CF Fan Token (VCF)

Pochopení tokenomiky Valencia CF Fan Token (VCF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VCF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Valencia CF Fan Token (VCF)

Jakou hodnotu má dnes Valencia CF Fan Token (VCF)?
Aktuální cena VCF v USD je 0.106807 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VCF v USD?
Aktuální cena VCF v USD je $ 0.106807. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Valencia CF Fan Token?
Tržní kapitalizace VCF je $ 704.85K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VCF v oběhu?
Objem VCF v oběhu je 6.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VCF?
VCF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.95 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VCF?
VCF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.099395 USD.
Jaký je objem obchodování VCF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VCF je -- USD.
Dosáhne VCF letos vyšší ceny?
VCF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVCF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:37:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Valencia CF Fan Token (VCF)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.91
$110,081.91$110,081.91

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.67
$3,873.67$3,873.67

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02544
$0.02544$0.02544

-20.94%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.67
$3,873.67$3,873.67

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.91
$110,081.91$110,081.91

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.20
$186.20$186.20

-1.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5017
$2.5017$2.5017

-0.88%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.02
$1,088.02$1,088.02

+0.33%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08069
$0.08069$0.08069

+61.38%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.25000
$0.25000$0.25000

+1,150.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.25000
$0.25000$0.25000

+1,150.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00241
$0.00241$0.00241

+100.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0040638
$0.0040638$0.0040638

+107.12%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.173
$20.173$20.173

+56.81%