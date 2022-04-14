Tokenomika pro Utility Cjournal (UCJL)
Informace o Utility Cjournal (UCJL)
What is the project about? CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. In return for reading and reviewing articles users earnrewards. CJournal provides first-hand blockchain news to help you understand thelatestcryptocurrency trends. $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles.
What makes your project unique? Blockchain technology's smart contracts enable journalism to return to a value-drivenapproach to journalism. Decentralized blockchain technology can be used to managemanyaspects of the media that previously could only be handled by organisations. Every user onthe blockchain can access all platform information. As a result the distribution of advertising, copyright protection and payment of authors is more open, accurate and direct. Inthis newmodel, the value of the journalism becomes the most important factor for mediaorganizations or individuals to consider in order to make profits. At the same time, CJournal will aggregate news and articles from more than 300 well-knownwebsites, new sources will be added regularly. All articles published are manually screenedby editors and sorted by CJournal's algorithm to help you prioritize topics, events andtrendsof interest.
Utility Cjournal (UCJL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Utility Cjournal (UCJL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Utility Cjournal (UCJL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Utility Cjournal (UCJL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UCJL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UCJL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.