Dnešní aktuální cena UselessAni je 0.00000662 USD. Sledujte aktualizace cen USELESSANI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USELESSANI.

Více informací o USELESSANI

Informace o ceně USELESSANI

Co je to USELESSANI

Oficiální webové stránky USELESSANI

Tokenomika pro USELESSANI

Předpověď cen USELESSANI

Logo UselessAni

UselessAni Cena (USELESSANI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USELESSANI na USD

-1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny UselessAni (USELESSANI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:30:54 (UTC+8)

Informace o ceně UselessAni (USELESSANI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000662
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000669
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000662
$ 0.00000669
$ 0.00006021
$ 0.00000576
-0.69%

-2.92%

-2.92%

Cena UselessAni (USELESSANI) v reálném čase je $0.00000662. Za posledních 24 hodin se USELESSANI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000662 do maxima $ 0.00000669, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USELESSANI v historii je $ 0.00006021, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000576.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USELESSANI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.69% a za posledních 7 dní o -2.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UselessAni (USELESSANI)

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

$ 6.61K
$ 6.61K$ 6.61K

998.89M
998.89M 998.89M

998,889,485.61631
998,889,485.61631 998,889,485.61631

Aktuální tržní kapitalizace UselessAni je $ 6.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USELESSANI je 998.89M, přičemž celková zásoba je 998889485.61631. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.61K.

Historie cen v USD pro UselessAni (USELESSANI)

Během dnešního dne byla změna ceny UselessAni na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny UselessAni na USD  $ -0.0000024690.
Za posledních 60 dní byla změna ceny UselessAni na USD  $ -0.0000027319.
Za posledních 90 dní byla změna ceny UselessAni na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.69%
30 dní$ -0.0000024690-37.29%
60 dní$ -0.0000027319-41.26%
90 dní$ 0--

Co je UselessAni (USELESSANI)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj UselessAni (USELESSANI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny UselessAni (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UselessAni (USELESSANI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UselessAni (USELESSANI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UselessAni.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UselessAni!

USELESSANI na místní měny

Tokenomika pro UselessAni (USELESSANI)

Pochopení tokenomiky UselessAni (USELESSANI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USELESSANI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UselessAni (USELESSANI)

Jakou hodnotu má dnes UselessAni (USELESSANI)?
Aktuální cena USELESSANI v USD je 0.00000662 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USELESSANI v USD?
Aktuální cena USELESSANI v USD je $ 0.00000662. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UselessAni?
Tržní kapitalizace USELESSANI je $ 6.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USELESSANI v oběhu?
Objem USELESSANI v oběhu je 998.89M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USELESSANI?
USELESSANI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00006021 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USELESSANI?
USELESSANI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000576 USD.
Jaký je objem obchodování USELESSANI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USELESSANI je -- USD.
Dosáhne USELESSANI letos vyšší ceny?
USELESSANI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSELESSANI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se UselessAni (USELESSANI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

