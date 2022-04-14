Tokenomika pro US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)
Informace o US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA)
Reba is the first and only token to have a law passed, Reba's Law. This law will enforce harsher punishments on animal abusers and protect animals. On 6/2, Reba's Law passed and awaits the adoption date. Reba has worked hand in hand with Reba's Law to bring awareness and helping to ensure it gets passed. Now, Reba shifts towards the US Ambassador for all Animal Cruelty. We will work with Reba's Law to move this from a state ruling to a nationwide ruling, as we are under the firm belief that all animals deserve protection and all animal abusers deserve to face the consequences of their actions.
US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro US Ambassador Animal Cruelty Law (REBA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů REBA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu REBA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro REBA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREBA!
Předpověď ceny REBA
Chcete vědět, kam může REBA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REBA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.