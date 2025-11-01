BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Upheaval Finance je 0.01041064 USD. Sledujte aktualizace cen UPHL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UPHL.

Logo Upheaval Finance

Upheaval Finance Cena (UPHL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UPHL na USD

$0.01041064
$0.01041064$0.01041064
-7.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Upheaval Finance (UPHL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:50 (UTC+8)

Informace o ceně Upheaval Finance (UPHL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01035373
$ 0.01035373$ 0.01035373
Nejnižší za 24 h
$ 0.01129286
$ 0.01129286$ 0.01129286
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01035373
$ 0.01035373$ 0.01035373

$ 0.01129286
$ 0.01129286$ 0.01129286

$ 0.04077558
$ 0.04077558$ 0.04077558

$ 0.00994095
$ 0.00994095$ 0.00994095

-0.78%

-7.00%

-3.86%

-3.86%

Cena Upheaval Finance (UPHL) v reálném čase je $0.01041064. Za posledních 24 hodin se UPHL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01035373 do maxima $ 0.01129286, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UPHL v historii je $ 0.04077558, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00994095.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UPHL se za poslední hodinu změnila o -0.78%, za 24 hodin o -7.00% a za posledních 7 dní o -3.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Upheaval Finance (UPHL)

$ 614.57K
$ 614.57K$ 614.57K

--
----

$ 9.57M
$ 9.57M$ 9.57M

59.04M
59.04M 59.04M

919,181,280.639396
919,181,280.639396 919,181,280.639396

Aktuální tržní kapitalizace Upheaval Finance je $ 614.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UPHL je 59.04M, přičemž celková zásoba je 919181280.639396. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.57M.

Historie cen v USD pro Upheaval Finance (UPHL)

Během dnešního dne byla změna ceny Upheaval Finance na USD  $ -0.00078399890029236.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Upheaval Finance na USD  $ -0.0068549108.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Upheaval Finance na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Upheaval Finance na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00078399890029236-7.00%
30 dní$ -0.0068549108-65.84%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Upheaval Finance (UPHL)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Upheaval Finance (UPHL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Upheaval Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Upheaval Finance (UPHL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Upheaval Finance (UPHL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Upheaval Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Upheaval Finance!

UPHL na místní měny

Tokenomika pro Upheaval Finance (UPHL)

Pochopení tokenomiky Upheaval Finance (UPHL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UPHL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Upheaval Finance (UPHL)

Jakou hodnotu má dnes Upheaval Finance (UPHL)?
Aktuální cena UPHL v USD je 0.01041064 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UPHL v USD?
Aktuální cena UPHL v USD je $ 0.01041064. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Upheaval Finance?
Tržní kapitalizace UPHL je $ 614.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UPHL v oběhu?
Objem UPHL v oběhu je 59.04M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UPHL?
UPHL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04077558 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UPHL?
UPHL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00994095 USD.
Jaký je objem obchodování UPHL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UPHL je -- USD.
Dosáhne UPHL letos vyšší ceny?
UPHL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUPHL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Upheaval Finance (UPHL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

