BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena unstoppable coin je 0.0000095 USD. Sledujte aktualizace cen UC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UC.Dnešní aktuální cena unstoppable coin je 0.0000095 USD. Sledujte aktualizace cen UC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UC.

Více informací o UC

Informace o ceně UC

Co je to UC

Oficiální webové stránky UC

Tokenomika pro UC

Předpověď cen UC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo unstoppable coin

unstoppable coin Cena (UC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UC na USD

--
----
-0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny unstoppable coin (UC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:30:30 (UTC+8)

Informace o ceně unstoppable coin (UC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000942
$ 0.00000942$ 0.00000942
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000962
$ 0.00000962$ 0.00000962
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000942
$ 0.00000942$ 0.00000942

$ 0.00000962
$ 0.00000962$ 0.00000962

$ 0.0001696
$ 0.0001696$ 0.0001696

$ 0.00000907
$ 0.00000907$ 0.00000907

--

-0.29%

-8.46%

-8.46%

Cena unstoppable coin (UC) v reálném čase je $0.0000095. Za posledních 24 hodin se UC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000942 do maxima $ 0.00000962, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UC v historii je $ 0.0001696, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000907.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.29% a za posledních 7 dní o -8.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu unstoppable coin (UC)

$ 9.49K
$ 9.49K$ 9.49K

--
----

$ 9.49K
$ 9.49K$ 9.49K

998.82M
998.82M 998.82M

998,817,196.33445
998,817,196.33445 998,817,196.33445

Aktuální tržní kapitalizace unstoppable coin je $ 9.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UC je 998.82M, přičemž celková zásoba je 998817196.33445. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.49K.

Historie cen v USD pro unstoppable coin (UC)

Během dnešního dne byla změna ceny unstoppable coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny unstoppable coin na USD  $ -0.0000018575.
Za posledních 60 dní byla změna ceny unstoppable coin na USD  $ -0.0000024188.
Za posledních 90 dní byla změna ceny unstoppable coin na USD  $ -0.000002526295118278076.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.29%
30 dní$ -0.0000018575-19.55%
60 dní$ -0.0000024188-25.46%
90 dní$ -0.000002526295118278076-21.00%

Co je unstoppable coin (UC)

it's just unstoppable

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj unstoppable coin (UC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny unstoppable coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít unstoppable coin (UC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva unstoppable coin (UC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro unstoppable coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny unstoppable coin!

UC na místní měny

Tokenomika pro unstoppable coin (UC)

Pochopení tokenomiky unstoppable coin (UC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně unstoppable coin (UC)

Jakou hodnotu má dnes unstoppable coin (UC)?
Aktuální cena UC v USD je 0.0000095 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UC v USD?
Aktuální cena UC v USD je $ 0.0000095. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace unstoppable coin?
Tržní kapitalizace UC je $ 9.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UC v oběhu?
Objem UC v oběhu je 998.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UC?
UC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0001696 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UC?
UC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000907 USD.
Jaký je objem obchodování UC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UC je -- USD.
Dosáhne UC letos vyšší ceny?
UC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:30:30 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se unstoppable coin (UC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,074.86
$110,074.86$110,074.86

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.00
$3,880.00$3,880.00

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02445
$0.02445$0.02445

-24.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.00
$3,880.00$3,880.00

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,074.86
$110,074.86$110,074.86

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

-0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5001
$2.5001$2.5001

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09483
$0.09483$0.09483

+89.66%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01711
$0.01711$0.01711

-14.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00411
$0.00411$0.00411

+242.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0061270
$0.0061270$0.0061270

+212.28%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000835
$0.0000835$0.0000835

+67.00%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8281
$0.8281$0.8281

+60.88%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.846
$19.846$19.846

+54.27%