BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Unstable States Dollar je 0 USD. Sledujte aktualizace cen USD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USD.Dnešní aktuální cena Unstable States Dollar je 0 USD. Sledujte aktualizace cen USD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USD.

Více informací o USD

Informace o ceně USD

Co je to USD

Oficiální webové stránky USD

Tokenomika pro USD

Předpověď cen USD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Unstable States Dollar

Unstable States Dollar Cena (USD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USD na USD

--
----
+1.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Unstable States Dollar (USD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:57 (UTC+8)

Informace o ceně Unstable States Dollar (USD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019021
$ 0.0019021$ 0.0019021

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+1.56%

-1.27%

-1.27%

Cena Unstable States Dollar (USD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se USD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USD v historii je $ 0.0019021, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USD se za poslední hodinu změnila o +0.40%, za 24 hodin o +1.56% a za posledních 7 dní o -1.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unstable States Dollar (USD)

$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K

--
----

$ 34.33K
$ 34.33K$ 34.33K

999.70M
999.70M 999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339 999,704,070.541339

Aktuální tržní kapitalizace Unstable States Dollar je $ 34.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USD je 999.70M, přičemž celková zásoba je 999704070.541339. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 34.33K.

Historie cen v USD pro Unstable States Dollar (USD)

Během dnešního dne byla změna ceny Unstable States Dollar na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unstable States Dollar na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unstable States Dollar na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unstable States Dollar na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.56%
30 dní$ 0-71.76%
60 dní$ 0-95.22%
90 dní$ 0--

Co je Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Unstable States Dollar (USD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Unstable States Dollar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unstable States Dollar (USD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unstable States Dollar (USD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unstable States Dollar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unstable States Dollar!

USD na místní měny

Tokenomika pro Unstable States Dollar (USD)

Pochopení tokenomiky Unstable States Dollar (USD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unstable States Dollar (USD)

Jakou hodnotu má dnes Unstable States Dollar (USD)?
Aktuální cena USD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USD v USD?
Aktuální cena USD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unstable States Dollar?
Tržní kapitalizace USD je $ 34.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USD v oběhu?
Objem USD v oběhu je 999.70M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USD?
USD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0019021 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USD?
USD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování USD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USD je -- USD.
Dosáhne USD letos vyšší ceny?
USD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:57 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unstable States Dollar (USD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.09
$110,212.09$110,212.09

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.31
$3,878.31$3,878.31

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02401
$0.02401$0.02401

-25.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.31
$3,878.31$3,878.31

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.09
$110,212.09$110,212.09

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5091
$2.5091$2.5091

-0.59%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10073
$0.10073$0.10073

+101.46%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01780
$0.01780$0.01780

-11.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00496
$0.00496$0.00496

+313.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0047791
$0.0047791$0.0047791

+143.58%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.344
$20.344$20.344

+58.14%