BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Unstable Cult je 0.00229806 USD. Sledujte aktualizace cen USC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USC.Dnešní aktuální cena Unstable Cult je 0.00229806 USD. Sledujte aktualizace cen USC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend USC.

Více informací o USC

Informace o ceně USC

Co je to USC

Oficiální webové stránky USC

Tokenomika pro USC

Předpověď cen USC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Unstable Cult

Unstable Cult Cena (USC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 USC na USD

$0.00229806
$0.00229806$0.00229806
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Unstable Cult (USC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:42 (UTC+8)

Informace o ceně Unstable Cult (USC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01506928
$ 0.01506928$ 0.01506928

$ 0.00229806
$ 0.00229806$ 0.00229806

--

--

0.00%

0.00%

Cena Unstable Cult (USC) v reálném čase je $0.00229806. Za posledních 24 hodin se USC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena USC v historii je $ 0.01506928, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00229806.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena USC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unstable Cult (USC)

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

--
----

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Unstable Cult je $ 2.30M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu USC je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.30M.

Historie cen v USD pro Unstable Cult (USC)

Během dnešního dne byla změna ceny Unstable Cult na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unstable Cult na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unstable Cult na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unstable Cult na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Unstable Cult (USC)

This project is a new memecoin movement on the Ethereum network that embraces the spirit of instability and unpredictability. It is designed to be more than just a coin — it’s a community-driven cult where memes, chaos, and creativity collide. The token serves as a playful experiment in culture, finance, and collective imagination, showing how humor and unpredictability can bring people together on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Unstable Cult (USC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Unstable Cult (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unstable Cult (USC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unstable Cult (USC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unstable Cult.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unstable Cult!

USC na místní měny

Tokenomika pro Unstable Cult (USC)

Pochopení tokenomiky Unstable Cult (USC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu USC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unstable Cult (USC)

Jakou hodnotu má dnes Unstable Cult (USC)?
Aktuální cena USC v USD je 0.00229806 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena USC v USD?
Aktuální cena USC v USD je $ 0.00229806. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unstable Cult?
Tržní kapitalizace USC je $ 2.30M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem USC v oběhu?
Objem USC v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) USC?
USC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01506928 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) USC?
USC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00229806 USD.
Jaký je objem obchodování USC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování USC je -- USD.
Dosáhne USC letos vyšší ceny?
USC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUSC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:35:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unstable Cult (USC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.86
$110,081.86$110,081.86

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.29
$3,874.29$3,874.29

+0.34%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02519
$0.02519$0.02519

-21.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.29
$3,874.29$3,874.29

+0.34%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.86
$110,081.86$110,081.86

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5030
$2.5030$2.5030

-0.83%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.88
$1,088.88$1,088.88

+0.41%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08009
$0.08009$0.08009

+60.18%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.28400
$0.28400$0.28400

+1,320.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.28400
$0.28400$0.28400

+1,320.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00246
$0.00246$0.00246

+105.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0040639
$0.0040639$0.0040639

+107.13%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%