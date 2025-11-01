BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Universe Of Gamers je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UOG.Dnešní aktuální cena Universe Of Gamers je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UOG.

Více informací o UOG

Informace o ceně UOG

Co je to UOG

Bílá kniha pro UOG

Oficiální webové stránky UOG

Tokenomika pro UOG

Předpověď cen UOG

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Universe Of Gamers

Universe Of Gamers Cena (UOG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UOG na USD

$0.00032788
$0.00032788$0.00032788
-7.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Universe Of Gamers (UOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:50 (UTC+8)

Informace o ceně Universe Of Gamers (UOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-7.32%

-20.70%

-20.70%

Cena Universe Of Gamers (UOG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se UOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UOG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UOG se za poslední hodinu změnila o -0.58%, za 24 hodin o -7.32% a za posledních 7 dní o -20.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Universe Of Gamers (UOG)

$ 327.89K
$ 327.89K$ 327.89K

--
----

$ 327.89K
$ 327.89K$ 327.89K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,916.812457
999,999,916.812457 999,999,916.812457

Aktuální tržní kapitalizace Universe Of Gamers je $ 327.89K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UOG je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999916.812457. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 327.89K.

Historie cen v USD pro Universe Of Gamers (UOG)

Během dnešního dne byla změna ceny Universe Of Gamers na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Universe Of Gamers na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Universe Of Gamers na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Universe Of Gamers na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-7.32%
30 dní$ 0-32.35%
60 dní$ 0-41.00%
90 dní$ 0--

Co je Universe Of Gamers (UOG)

$UOG (Universe of Gamers) is a revolutionary utility token that bridges the fast-growing online gaming industry with the world of crypto investment. Built on the fast, scalable, and low-cost Solana blockchain, $UOG fuels a sustainable and interconnected ecosystem of NFT games, digital assets, and developer tools. The project is committed to delivering real, functional blockchain-gaming integration, not just hype.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Universe Of Gamers (UOG)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Universe Of Gamers (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Universe Of Gamers (UOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Universe Of Gamers (UOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Universe Of Gamers.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Universe Of Gamers!

UOG na místní měny

Tokenomika pro Universe Of Gamers (UOG)

Pochopení tokenomiky Universe Of Gamers (UOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UOG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Universe Of Gamers (UOG)

Jakou hodnotu má dnes Universe Of Gamers (UOG)?
Aktuální cena UOG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UOG v USD?
Aktuální cena UOG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Universe Of Gamers?
Tržní kapitalizace UOG je $ 327.89K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UOG v oběhu?
Objem UOG v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UOG?
UOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UOG?
UOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování UOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UOG je -- USD.
Dosáhne UOG letos vyšší ceny?
UOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Universe Of Gamers (UOG)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,950.01
$109,950.01$109,950.01

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.47
$3,874.47$3,874.47

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02569
$0.02569$0.02569

-20.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-1.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.47
$3,874.47$3,874.47

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,950.01
$109,950.01$109,950.01

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-1.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5048
$2.5048$2.5048

-0.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.33
$1,088.33$1,088.33

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09801
$0.09801$0.09801

+96.02%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03999
$0.03999$0.03999

+99.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0056677
$0.0056677$0.0056677

+188.87%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.03999
$0.03999$0.03999

+99.95%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00005018
$0.00005018$0.00005018

+138.72%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00265
$0.00265$0.00265

+120.83%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%