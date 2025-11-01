BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena United States of Memerica je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MEMERICA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMERICA.Dnešní aktuální cena United States of Memerica je 0 USD. Sledujte aktualizace cen MEMERICA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEMERICA.

Více informací o MEMERICA

Informace o ceně MEMERICA

Co je to MEMERICA

Oficiální webové stránky MEMERICA

Tokenomika pro MEMERICA

Předpověď cen MEMERICA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo United States of Memerica

United States of Memerica Cena (MEMERICA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MEMERICA na USD

--
----
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny United States of Memerica (MEMERICA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:50 (UTC+8)

Informace o ceně United States of Memerica (MEMERICA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.49%

-2.82%

-2.82%

Cena United States of Memerica (MEMERICA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se MEMERICA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEMERICA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEMERICA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.49% a za posledních 7 dní o -2.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu United States of Memerica (MEMERICA)

$ 158.48K
$ 158.48K$ 158.48K

--
----

$ 158.48K
$ 158.48K$ 158.48K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace United States of Memerica je $ 158.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEMERICA je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 158.48K.

Historie cen v USD pro United States of Memerica (MEMERICA)

Během dnešního dne byla změna ceny United States of Memerica na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny United States of Memerica na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny United States of Memerica na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny United States of Memerica na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.49%
30 dní$ 0+44.79%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je United States of Memerica (MEMERICA)

Memerica is an organization that aims to bring innovations to Web3 technologies. It was founded on a vision of achieving steady growth with the community and creating a family environment.

The Memerica Foundation was established to provide various benefits to the Web3 sector, with the aim of developing and serving different Web3 projects in ecosystems.

Memerica aims to become a crypto nation and offers a different perspective on community culture. It is based on combining the excitement and creativity of building a virtual crypto nation from scratch with communities.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj United States of Memerica (MEMERICA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny United States of Memerica (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít United States of Memerica (MEMERICA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva United States of Memerica (MEMERICA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro United States of Memerica.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny United States of Memerica!

MEMERICA na místní měny

Tokenomika pro United States of Memerica (MEMERICA)

Pochopení tokenomiky United States of Memerica (MEMERICA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEMERICA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně United States of Memerica (MEMERICA)

Jakou hodnotu má dnes United States of Memerica (MEMERICA)?
Aktuální cena MEMERICA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEMERICA v USD?
Aktuální cena MEMERICA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace United States of Memerica?
Tržní kapitalizace MEMERICA je $ 158.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEMERICA v oběhu?
Objem MEMERICA v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEMERICA?
MEMERICA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEMERICA?
MEMERICA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MEMERICA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEMERICA je -- USD.
Dosáhne MEMERICA letos vyšší ceny?
MEMERICA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEMERICA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se United States of Memerica (MEMERICA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.09
$110,212.09$110,212.09

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.31
$3,878.31$3,878.31

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02401
$0.02401$0.02401

-25.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.31
$3,878.31$3,878.31

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.09
$110,212.09$110,212.09

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.42
$186.42$186.42

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5091
$2.5091$2.5091

-0.59%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10073
$0.10073$0.10073

+101.46%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01780
$0.01780$0.01780

-11.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00496
$0.00496$0.00496

+313.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0047791
$0.0047791$0.0047791

+143.58%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.344
$20.344$20.344

+58.14%