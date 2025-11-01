BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena UniLend Finance je 0.0036096 USD. Sledujte aktualizace cen UFT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UFT.Dnešní aktuální cena UniLend Finance je 0.0036096 USD. Sledujte aktualizace cen UFT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UFT.

Více informací o UFT

Informace o ceně UFT

Co je to UFT

Oficiální webové stránky UFT

Tokenomika pro UFT

Předpověď cen UFT

UniLend Finance Cena (UFT)

Aktuální cena 1 UFT na USD

$0.0036096
-16.90%1D
USD
Graf aktuální ceny UniLend Finance (UFT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:37 (UTC+8)

Informace o ceně UniLend Finance (UFT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00358185
Nejnižší za 24 h
$ 0.00440983
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00358185
$ 0.00440983
$ 4.47
$ 0.0028792
-0.34%

-16.96%

-2.93%

-2.93%

Cena UniLend Finance (UFT) v reálném čase je $0.0036096. Za posledních 24 hodin se UFT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00358185 do maxima $ 0.00440983, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UFT v historii je $ 4.47, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0028792.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UFT se za poslední hodinu změnila o -0.34%, za 24 hodin o -16.96% a za posledních 7 dní o -2.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu UniLend Finance (UFT)

$ 361.30K
--
$ 361.30K
100.00M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace UniLend Finance je $ 361.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UFT je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 361.30K.

Historie cen v USD pro UniLend Finance (UFT)

Během dnešního dne byla změna ceny UniLend Finance na USD  $ -0.00073750373165242.
Za posledních 30 dní byla změna ceny UniLend Finance na USD  $ -0.0003841949.
Za posledních 60 dní byla změna ceny UniLend Finance na USD  $ -0.0000689007.
Za posledních 90 dní byla změna ceny UniLend Finance na USD  $ -0.002196391172990894.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00073750373165242-16.96%
30 dní$ -0.0003841949-10.64%
60 dní$ -0.0000689007-1.90%
90 dní$ -0.002196391172990894-37.82%

Co je UniLend Finance (UFT)

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny UniLend Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít UniLend Finance (UFT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva UniLend Finance (UFT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro UniLend Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny UniLend Finance!

UFT na místní měny

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně UniLend Finance (UFT)

Jakou hodnotu má dnes UniLend Finance (UFT)?
Aktuální cena UFT v USD je 0.0036096 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UFT v USD?
Aktuální cena UFT v USD je $ 0.0036096. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace UniLend Finance?
Tržní kapitalizace UFT je $ 361.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UFT v oběhu?
Objem UFT v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UFT?
UFT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.47 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UFT?
UFT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0028792 USD.
Jaký je objem obchodování UFT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UFT je -- USD.
Dosáhne UFT letos vyšší ceny?
UFT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUFT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se UniLend Finance (UFT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

