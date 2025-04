Co je UniFarm (UFARM)

UniFarm is a group farming project, where a user can stake a single token or an LP token and farm multiple tokens as staking rewards with an APY of up to 400% along with booster packs. As add-on features, UniFarm also has a launchpad and a multi Chain Bridge which provides multi-token rewards to the liquidity providers in the bridge.

