Dnešní aktuální cena Unbagging The Ocean je 0 USD. Sledujte aktualizace cen UNBAGGED v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend UNBAGGED.

Více informací o UNBAGGED

Informace o ceně UNBAGGED

Co je to UNBAGGED

Oficiální webové stránky UNBAGGED

Tokenomika pro UNBAGGED

Předpověď cen UNBAGGED

Logo Unbagging The Ocean

Unbagging The Ocean Cena (UNBAGGED)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 UNBAGGED na USD

--
----
+5.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Unbagging The Ocean (UNBAGGED)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:29 (UTC+8)

Informace o ceně Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

+5.70%

-15.27%

-15.27%

Cena Unbagging The Ocean (UNBAGGED) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se UNBAGGED obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena UNBAGGED v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena UNBAGGED se za poslední hodinu změnila o -0.23%, za 24 hodin o +5.70% a za posledních 7 dní o -15.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

$ 16.26K
$ 16.26K$ 16.26K

--
----

$ 16.26K
$ 16.26K$ 16.26K

998.95M
998.95M 998.95M

998,948,429.19796
998,948,429.19796 998,948,429.19796

Aktuální tržní kapitalizace Unbagging The Ocean je $ 16.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu UNBAGGED je 998.95M, přičemž celková zásoba je 998948429.19796. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.26K.

Historie cen v USD pro Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Během dnešního dne byla změna ceny Unbagging The Ocean na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Unbagging The Ocean na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Unbagging The Ocean na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Unbagging The Ocean na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.70%
30 dní$ 0-58.54%
60 dní$ 0+163.47%
90 dní$ 0--

Co je Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Unbagging The Ocean (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Unbagging The Ocean (UNBAGGED) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Unbagging The Ocean (UNBAGGED) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Unbagging The Ocean.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Unbagging The Ocean!

UNBAGGED na místní měny

Tokenomika pro Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Pochopení tokenomiky Unbagging The Ocean (UNBAGGED) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu UNBAGGED hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Jakou hodnotu má dnes Unbagging The Ocean (UNBAGGED)?
Aktuální cena UNBAGGED v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena UNBAGGED v USD?
Aktuální cena UNBAGGED v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Unbagging The Ocean?
Tržní kapitalizace UNBAGGED je $ 16.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem UNBAGGED v oběhu?
Objem UNBAGGED v oběhu je 998.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) UNBAGGED?
UNBAGGED dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) UNBAGGED?
UNBAGGED dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování UNBAGGED?
Aktuální 24hodinový objem obchodování UNBAGGED je -- USD.
Dosáhne UNBAGGED letos vyšší ceny?
UNBAGGED může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenUNBAGGED, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:13:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

