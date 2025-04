Co je Umoja (UMJA)

Effortless, Low Risk, High Yield Crypto for Everyday People. Umoja creates smartcoins - crypto that uses AI to trade and earn for you. It's like having a pro-trader in your pocket. All you do is HODL.

