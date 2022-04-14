Tokenomika pro Ultimate Frog Racing (UFR)

Zjistěte klíčové informace o Ultimate Frog Racing (UFR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace.

We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

Oficiální webové stránky:
https://www.ultimatefrogracing.com/

Ultimate Frog Racing (UFR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ultimate Frog Racing (UFR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 52.37K
Celkový objem:
$ 999.93M
Objem v oběhu:
$ 999.93M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.37K
Historické maximum:
$ 0.00367674
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Ultimate Frog Racing (UFR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ultimate Frog Racing (UFR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UFR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UFR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UFR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUFR!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.