Tokenomika pro UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)
Informace o UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)
UBS uMINT: USD Money Market Investment Fund Token, directly issued by UBS Tokenise, managed by UBS Asset Management and distributed by DigiFT. It offers global accredited investors stable yield and income generation and the unique opportunity to build upon of the most established and recognised global financial branded names, UBS.
DigiFT is the world first authorised and regulated smart-contract driven STO / RWA issuance and trading exchange. We have been selected as an authorised distribution partner by UBS for their tokenised money market fund, uMINT.
UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UMINT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UMINT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro UMINT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUMINT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.