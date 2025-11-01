BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Tycoon by Shareland je 0.00641009 USD. Sledujte aktualizace cen TYCOON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TYCOON.

Logo Tycoon by Shareland

Tycoon by Shareland Cena (TYCOON)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TYCOON na USD

$0.00641009
+82.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Tycoon by Shareland (TYCOON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:22 (UTC+8)

Informace o ceně Tycoon by Shareland (TYCOON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00324538
Nejnižší za 24 h
$ 0.00930064
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00324538
$ 0.00930064
$ 0.00930064
$ 0
-18.58%

+82.54%

+146.25%

+146.25%

Cena Tycoon by Shareland (TYCOON) v reálném čase je $0.00641009. Za posledních 24 hodin se TYCOON obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00324538 do maxima $ 0.00930064, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TYCOON v historii je $ 0.00930064, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TYCOON se za poslední hodinu změnila o -18.58%, za 24 hodin o +82.54% a za posledních 7 dní o +146.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tycoon by Shareland (TYCOON)

$ 1.50M
--
$ 6.41M
233.79M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Tycoon by Shareland je $ 1.50M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TYCOON je 233.79M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.41M.

Historie cen v USD pro Tycoon by Shareland (TYCOON)

Během dnešního dne byla změna ceny Tycoon by Shareland na USD  $ +0.00289852.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tycoon by Shareland na USD  $ +0.0082346631.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tycoon by Shareland na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tycoon by Shareland na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00289852+82.54%
30 dní$ +0.0082346631+128.46%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Tycoon by Shareland (TYCOON)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Tycoon by Shareland (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tycoon by Shareland (TYCOON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tycoon by Shareland (TYCOON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tycoon by Shareland.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tycoon by Shareland!

TYCOON na místní měny

Tokenomika pro Tycoon by Shareland (TYCOON)

Pochopení tokenomiky Tycoon by Shareland (TYCOON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TYCOON hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tycoon by Shareland (TYCOON)

Jakou hodnotu má dnes Tycoon by Shareland (TYCOON)?
Aktuální cena TYCOON v USD je 0.00641009 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TYCOON v USD?
Aktuální cena TYCOON v USD je $ 0.00641009. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tycoon by Shareland?
Tržní kapitalizace TYCOON je $ 1.50M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TYCOON v oběhu?
Objem TYCOON v oběhu je 233.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TYCOON?
TYCOON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00930064 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TYCOON?
TYCOON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování TYCOON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TYCOON je -- USD.
Dosáhne TYCOON letos vyšší ceny?
TYCOON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTYCOON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Tycoon by Shareland (TYCOON)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

