Tokenomika pro TXN Club (TXN)

Zjistěte klíčové informace o TXN Club (TXN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TXN Club (TXN)

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space.

https://docs.txntech.club/

CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1

Over 370eth raised in 3 rounds!

Key Features:

P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism

  • much more - to be found in the TXN Litepaper

Oficiální webové stránky:
https://txntech.club/
Bílá kniha:
https://docs.txntech.club/

TXN Club (TXN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TXN Club (TXN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.39K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 18.26M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 84.33K
Historické maximum:
$ 0.05545
Historické minimum:
$ 0.00035742
Aktuální cena:
$ 0.00084327
Tokenomika TXN Club (TXN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TXN Club (TXN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TXN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TXN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TXN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTXN!

Předpověď ceny TXN

Chcete vědět, kam může TXN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TXN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.