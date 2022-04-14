Tokenomika pro TXN Club (TXN)
Informace o TXN Club (TXN)
TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space.
https://docs.txntech.club/
CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1
Over 370eth raised in 3 rounds!
Key Features:
P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism
- much more - to be found in the TXN Litepaper
TXN Club (TXN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TXN Club (TXN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika TXN Club (TXN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TXN Club (TXN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TXN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TXN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TXN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTXN!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.