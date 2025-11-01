BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena turn your penny into a house je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PENNY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PENNY.Dnešní aktuální cena turn your penny into a house je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PENNY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PENNY.

Více informací o PENNY

Informace o ceně PENNY

Co je to PENNY

Oficiální webové stránky PENNY

Tokenomika pro PENNY

Předpověď cen PENNY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo turn your penny into a house

turn your penny into a house Cena (PENNY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PENNY na USD

--
----
-2.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny turn your penny into a house (PENNY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:29:28 (UTC+8)

Informace o ceně turn your penny into a house (PENNY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-2.59%

-7.25%

-7.25%

Cena turn your penny into a house (PENNY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PENNY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PENNY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PENNY se za poslední hodinu změnila o -0.54%, za 24 hodin o -2.59% a za posledních 7 dní o -7.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu turn your penny into a house (PENNY)

$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K

--
----

$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K

999.51M
999.51M 999.51M

999,505,060.304942
999,505,060.304942 999,505,060.304942

Aktuální tržní kapitalizace turn your penny into a house je $ 6.94K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PENNY je 999.51M, přičemž celková zásoba je 999505060.304942. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.94K.

Historie cen v USD pro turn your penny into a house (PENNY)

Během dnešního dne byla změna ceny turn your penny into a house na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny turn your penny into a house na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny turn your penny into a house na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny turn your penny into a house na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.59%
30 dní$ 0-25.18%
60 dní$ 0-42.13%
90 dní$ 0--

Co je turn your penny into a house (PENNY)

Just buy a penny's worth of this coin.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj turn your penny into a house (PENNY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny turn your penny into a house (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít turn your penny into a house (PENNY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva turn your penny into a house (PENNY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro turn your penny into a house.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny turn your penny into a house!

PENNY na místní měny

Tokenomika pro turn your penny into a house (PENNY)

Pochopení tokenomiky turn your penny into a house (PENNY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PENNY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně turn your penny into a house (PENNY)

Jakou hodnotu má dnes turn your penny into a house (PENNY)?
Aktuální cena PENNY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PENNY v USD?
Aktuální cena PENNY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace turn your penny into a house?
Tržní kapitalizace PENNY je $ 6.94K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PENNY v oběhu?
Objem PENNY v oběhu je 999.51M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PENNY?
PENNY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PENNY?
PENNY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PENNY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PENNY je -- USD.
Dosáhne PENNY letos vyšší ceny?
PENNY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPENNY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:29:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se turn your penny into a house (PENNY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,069.60
$110,069.60$110,069.60

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.99
$3,877.99$3,877.99

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02431
$0.02431$0.02431

-24.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.99
$3,877.99$3,877.99

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,069.60
$110,069.60$110,069.60

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.44
$186.44$186.44

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4992
$2.4992$2.4992

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09493
$0.09493$0.09493

+89.86%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01801
$0.01801$0.01801

-9.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00385
$0.00385$0.00385

+220.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0057570
$0.0057570$0.0057570

+193.42%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000838
$0.0000838$0.0000838

+67.60%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8091
$0.8091$0.8091

+57.19%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0036
$0.0036$0.0036

+44.00%