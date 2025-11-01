BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TurboUSD Unstablecoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ₸USD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ₸USD.

Více informací o ₸USD

Informace o ceně ₸USD

Co je to ₸USD

Oficiální webové stránky ₸USD

Tokenomika pro ₸USD

Předpověď cen ₸USD

Logo TurboUSD Unstablecoin

TurboUSD Unstablecoin Cena (₸USD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ₸USD na USD

--
----
-3.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny TurboUSD Unstablecoin (₸USD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:15 (UTC+8)

Informace o ceně TurboUSD Unstablecoin (₸USD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-3.03%

-1.81%

-1.81%

Cena TurboUSD Unstablecoin (₸USD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ₸USD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ₸USD v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ₸USD se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -3.03% a za posledních 7 dní o -1.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

$ 481.16K
$ 481.16K$ 481.16K

--
----

$ 620.41K
$ 620.41K$ 620.41K

77.56B
77.56B 77.56B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace TurboUSD Unstablecoin je $ 481.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ₸USD je 77.56B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 620.41K.

Historie cen v USD pro TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Během dnešního dne byla změna ceny TurboUSD Unstablecoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TurboUSD Unstablecoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TurboUSD Unstablecoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TurboUSD Unstablecoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.03%
30 dní$ 0-9.35%
60 dní$ 0-17.76%
90 dní$ 0--

Co je TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TurboUSD Unstablecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TurboUSD Unstablecoin (₸USD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TurboUSD Unstablecoin (₸USD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TurboUSD Unstablecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TurboUSD Unstablecoin!

₸USD na místní měny

Tokenomika pro TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Pochopení tokenomiky TurboUSD Unstablecoin (₸USD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ₸USD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Jakou hodnotu má dnes TurboUSD Unstablecoin (₸USD)?
Aktuální cena ₸USD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ₸USD v USD?
Aktuální cena ₸USD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TurboUSD Unstablecoin?
Tržní kapitalizace ₸USD je $ 481.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ₸USD v oběhu?
Objem ₸USD v oběhu je 77.56B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ₸USD?
₸USD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ₸USD?
₸USD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ₸USD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ₸USD je -- USD.
Dosáhne ₸USD letos vyšší ceny?
₸USD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen₸USD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TurboUSD Unstablecoin (₸USD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

