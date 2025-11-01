BurzaDEX+
Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena Trumpius Maximus je 0.00240698 USD. Sledujte aktualizace cen TRUMPIUS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRUMPIUS.

Více informací o TRUMPIUS

Informace o ceně TRUMPIUS

Co je to TRUMPIUS

Oficiální webové stránky TRUMPIUS

Tokenomika pro TRUMPIUS

Předpověď cen TRUMPIUS

Logo Trumpius Maximus

Trumpius Maximus Cena (TRUMPIUS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRUMPIUS na USD

$0.00240683
+2.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:39 (UTC+8)

Informace o ceně Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00232993
Nejnižší za 24 h
$ 0.0024171
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00232993
$ 0.0024171
$ 0.43177
$ 0.00227985
+0.16%

+2.74%

-5.83%

-5.83%

Cena Trumpius Maximus (TRUMPIUS) v reálném čase je $0.00240698. Za posledních 24 hodin se TRUMPIUS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00232993 do maxima $ 0.0024171, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRUMPIUS v historii je $ 0.43177, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00227985.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRUMPIUS se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o +2.74% a za posledních 7 dní o -5.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

$ 113.09K
--
$ 113.09K
47.00M
47,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Trumpius Maximus je $ 113.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRUMPIUS je 47.00M, přičemž celková zásoba je 47000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 113.09K.

Historie cen v USD pro Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Během dnešního dne byla změna ceny Trumpius Maximus na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Trumpius Maximus na USD  $ -0.0005709893.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Trumpius Maximus na USD  $ -0.0005315993.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Trumpius Maximus na USD  $ -0.0005582750583320614.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.74%
30 dní$ -0.0005709893-23.72%
60 dní$ -0.0005315993-22.08%
90 dní$ -0.0005582750583320614-18.82%

Co je Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Trumpius Maximus (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trumpius Maximus (TRUMPIUS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trumpius Maximus (TRUMPIUS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trumpius Maximus.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trumpius Maximus!

TRUMPIUS na místní měny

Tokenomika pro Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Pochopení tokenomiky Trumpius Maximus (TRUMPIUS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRUMPIUS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Jakou hodnotu má dnes Trumpius Maximus (TRUMPIUS)?
Aktuální cena TRUMPIUS v USD je 0.00240698 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRUMPIUS v USD?
Aktuální cena TRUMPIUS v USD je $ 0.00240698. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trumpius Maximus?
Tržní kapitalizace TRUMPIUS je $ 113.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRUMPIUS v oběhu?
Objem TRUMPIUS v oběhu je 47.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRUMPIUS?
TRUMPIUS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.43177 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRUMPIUS?
TRUMPIUS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00227985 USD.
Jaký je objem obchodování TRUMPIUS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRUMPIUS je -- USD.
Dosáhne TRUMPIUS letos vyšší ceny?
TRUMPIUS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRUMPIUS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

