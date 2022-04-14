Tokenomika pro TrumpChain (DJT)

Tokenomika pro TrumpChain (DJT)

Zjistěte klíčové informace o TrumpChain (DJT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TrumpChain (DJT)

TrumpChain is a revolutionary, community-driven blockchain designed to disrupt the crypto establishment.

With no venture capital, no seed funding, and no private sales, we’ve built a network that truly belongs to the people.

TrumpChain is a aelegated Proof-of-Stake (DPoS) Layer 1 protocol prioritizes fairness, efficiency, and scalability while staying true to the core principles of decentralization.

Oficiální webové stránky:
https://trumpchain.io

TrumpChain (DJT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TrumpChain (DJT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50.59K
$ 50.59K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 900.00M
$ 900.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 56.21K
$ 56.21K
Historické maximum:
$ 0.00159019
$ 0.00159019
Historické minimum:
$ 0.00001623
$ 0.00001623
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika TrumpChain (DJT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TrumpChain (DJT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů DJT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu DJT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro DJT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDJT!

Předpověď ceny DJT

Chcete vědět, kam může DJT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DJT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.