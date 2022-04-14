Tokenomika pro Trump Shuffle (SHUFFLE)
Informace o Trump Shuffle (SHUFFLE)
Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!
Trump Shuffle (SHUFFLE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trump Shuffle (SHUFFLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Trump Shuffle (SHUFFLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Trump Shuffle (SHUFFLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHUFFLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHUFFLE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHUFFLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHUFFLE!
Předpověď ceny SHUFFLE
Chcete vědět, kam může SHUFFLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHUFFLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.