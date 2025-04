Co je Trump Shuffle (SHUFFLE)

Trump Shuffle is a Viral Meme coin based around the infamous Trump Dance! This Dance has taken over the world. From Professional Athletes to school children and everyone in between can be seen doing this amazing Dance. Together we can do the dance all the way to the moon! With Trump coming into office in just a couple months this may become the official dance of the United States for the next four years!

Zdroj Trump Shuffle (SHUFFLE) Oficiální webová stránka