Tokenomika pro Trump Pepe (TRUMPE)
Informace o Trump Pepe (TRUMPE)
Pepe the Frog has become a global symbol of love and unity, bringing together a vast and passionate community. Created by artist Matt Furie, Pepe continues to inspire culture across the internet. Notably, Furie designed a rare 1-of-1 NFT featuring Donald Trump and Pepe together — a unique fusion of art and meme history. Donald Trump himself has embraced the Pepe meme, sharing it in posts dating back to 2015 and even as recently as 2025.
Trump Pepe (TRUMPE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trump Pepe (TRUMPE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Trump Pepe (TRUMPE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Trump Pepe (TRUMPE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TRUMPE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TRUMPE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TRUMPE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRUMPE!
Předpověď ceny TRUMPE
Chcete vědět, kam může TRUMPE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRUMPE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.