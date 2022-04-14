Tokenomika pro Trump Official Dance Move (SHIMMY)
Informace o Trump Official Dance Move (SHIMMY)
SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.
Trump Official Dance Move (SHIMMY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trump Official Dance Move (SHIMMY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Trump Official Dance Move (SHIMMY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Trump Official Dance Move (SHIMMY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHIMMY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIMMY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHIMMY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIMMY!
Předpověď ceny SHIMMY
Chcete vědět, kam může SHIMMY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHIMMY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
