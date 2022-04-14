Tokenomika pro Trump AI ($TRAIMP)
Informace o Trump AI ($TRAIMP)
The memecoin project $TRAIMP aims to capture the explosive combination of artificial intelligence, internet meme culture, and the personality of Donald Trump to create a unique token in the crypto market. $TRAIMP leverages a community-driven model, attracting enthusiasts who resonate with both the unpredictability of the memecoin landscape and the larger-than-life persona of Trump. With an ambitious roadmap, $TRAIMP aspires to dominate the memecoin sector by not only building a substantial following but by differentiating itself with an AI-powered ecosystem designed to drive engagement, innovation, and virality.
At the core of $TRAIMP is its community-first philosophy. Memecoins thrive on active and dedicated followings, and $TRAIMP has fostered a decentralized community with a focus on collective growth and influence. Unlike traditional financial assets, $TRAIMP’s value is as much a function of social sentiment and internet buzz as it is of technical development. Community members play an integral role in marketing, content creation, and even in guiding the project’s direction. By actively engaging with its audience on platforms like Twitter, Telegram, and Reddit, $TRAIMP taps into the same energy that propelled earlier memecoins such as Dogecoin and Shiba Inu. However, $TRAIMP aims to go beyond mere popularity to achieve lasting impact and, potentially, mass adoption.
Trump AI ($TRAIMP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trump AI ($TRAIMP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Trump AI ($TRAIMP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Trump AI ($TRAIMP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $TRAIMP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $TRAIMP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $TRAIMP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$TRAIMP!
