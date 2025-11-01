BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena TruFin Staked INJ je 7.83 USD. Sledujte aktualizace cen TRUINJ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRUINJ.

Více informací o TRUINJ

Informace o ceně TRUINJ

Co je to TRUINJ

Bílá kniha pro TRUINJ

Oficiální webové stránky TRUINJ

Tokenomika pro TRUINJ

Předpověď cen TRUINJ

Logo TruFin Staked INJ

TruFin Staked INJ Cena (TRUINJ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRUINJ na USD

$7.83
$7.83$7.83
+2.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny TruFin Staked INJ (TRUINJ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:46 (UTC+8)

Informace o ceně TruFin Staked INJ (TRUINJ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 7.46
$ 7.46$ 7.46
Nejnižší za 24 h
$ 7.83
$ 7.83$ 7.83
Nejvyšší za 24 h

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

$ 7.83
$ 7.83$ 7.83

$ 16.29
$ 16.29$ 16.29

$ 4.75
$ 4.75$ 4.75

+0.65%

+2.39%

-6.16%

-6.16%

Cena TruFin Staked INJ (TRUINJ) v reálném čase je $7.83. Za posledních 24 hodin se TRUINJ obchodoval v rozmezí od minima $ 7.46 do maxima $ 7.83, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRUINJ v historii je $ 16.29, zatímco nejnižší cena v historii je $ 4.75.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRUINJ se za poslední hodinu změnila o +0.65%, za 24 hodin o +2.39% a za posledních 7 dní o -6.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TruFin Staked INJ (TRUINJ)

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

--
----

$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M

1.39M
1.39M 1.39M

1,390,308.636997952
1,390,308.636997952 1,390,308.636997952

Aktuální tržní kapitalizace TruFin Staked INJ je $ 10.89M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRUINJ je 1.39M, přičemž celková zásoba je 1390308.636997952. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.89M.

Historie cen v USD pro TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Během dnešního dne byla změna ceny TruFin Staked INJ na USD  $ +0.182719.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TruFin Staked INJ na USD  $ -2.9651458320.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TruFin Staked INJ na USD  $ -2.9933009460.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TruFin Staked INJ na USD  $ -4.413504923207803.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.182719+2.39%
30 dní$ -2.9651458320-37.86%
60 dní$ -2.9933009460-38.22%
90 dní$ -4.413504923207803-36.04%

Co je TruFin Staked INJ (TRUINJ)

The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, such as liquid staking, that can be used as the foundational building blocks for digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.

We enable institutional investors to accrue staking rewards and access best-in-class yield opportunities whilst retaining liquidity over their staked assets. Partnerships established with GSR, B2C2, FalconX and others for using TruFin's LSTs as collateral.

TruFin is currently live and available across 5 different chains (Solana, MATIC, Aptos, NEAR, Injective), with over $150m in TVL. Users can seamlessly connect to the TruFin dApp directly, or via their existing custody solution of choice (i.e. Anchorage, Copper, Fireblocks).

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TruFin Staked INJ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TruFin Staked INJ (TRUINJ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TruFin Staked INJ (TRUINJ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TruFin Staked INJ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TruFin Staked INJ!

TRUINJ na místní měny

Tokenomika pro TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Pochopení tokenomiky TruFin Staked INJ (TRUINJ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRUINJ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Jakou hodnotu má dnes TruFin Staked INJ (TRUINJ)?
Aktuální cena TRUINJ v USD je 7.83 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRUINJ v USD?
Aktuální cena TRUINJ v USD je $ 7.83. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TruFin Staked INJ?
Tržní kapitalizace TRUINJ je $ 10.89M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRUINJ v oběhu?
Objem TRUINJ v oběhu je 1.39M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRUINJ?
TRUINJ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 16.29 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRUINJ?
TRUINJ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 4.75 USD.
Jaký je objem obchodování TRUINJ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRUINJ je -- USD.
Dosáhne TRUINJ letos vyšší ceny?
TRUINJ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRUINJ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TruFin Staked INJ (TRUINJ)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

