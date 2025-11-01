BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena True Base Army je 0.00161003 USD. Sledujte aktualizace cen TBA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TBA.

Více informací o TBA

Informace o ceně TBA

Co je to TBA

Oficiální webové stránky TBA

Tokenomika pro TBA

Předpověď cen TBA

Logo True Base Army

True Base Army Cena (TBA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TBA na USD

$0.00161003
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny True Base Army (TBA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:39 (UTC+8)

Informace o ceně True Base Army (TBA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.0023274
$ 0.00120571
--

--

0.00%

0.00%

Cena True Base Army (TBA) v reálném čase je $0.00161003. Za posledních 24 hodin se TBA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TBA v historii je $ 0.0023274, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00120571.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TBA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu True Base Army (TBA)

$ 1.61M
--
$ 1.61M
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace True Base Army je $ 1.61M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TBA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.61M.

Historie cen v USD pro True Base Army (TBA)

Během dnešního dne byla změna ceny True Base Army na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny True Base Army na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny True Base Army na USD  $ -0.0001660794.
Za posledních 90 dní byla změna ceny True Base Army na USD  $ -0.000075664381356039.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ -0.0001660794-10.31%
90 dní$ -0.000075664381356039-4.48%

Co je True Base Army (TBA)

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj True Base Army (TBA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny True Base Army (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít True Base Army (TBA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva True Base Army (TBA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro True Base Army.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny True Base Army!

TBA na místní měny

Tokenomika pro True Base Army (TBA)

Pochopení tokenomiky True Base Army (TBA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TBA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně True Base Army (TBA)

Jakou hodnotu má dnes True Base Army (TBA)?
Aktuální cena TBA v USD je 0.00161003 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TBA v USD?
Aktuální cena TBA v USD je $ 0.00161003. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace True Base Army?
Tržní kapitalizace TBA je $ 1.61M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TBA v oběhu?
Objem TBA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TBA?
TBA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0023274 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TBA?
TBA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00120571 USD.
Jaký je objem obchodování TBA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TBA je -- USD.
Dosáhne TBA letos vyšší ceny?
TBA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTBA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:39 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se True Base Army (TBA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

