Dnešní aktuální cena Trivians je 0.00005486 USD. Sledujte aktualizace cen TRIVIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRIVIA.

Více informací o TRIVIA

Informace o ceně TRIVIA

Co je to TRIVIA

Oficiální webové stránky TRIVIA

Tokenomika pro TRIVIA

Předpověď cen TRIVIA

Logo Trivians

Trivians Cena (TRIVIA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRIVIA na USD

--
----
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Trivians (TRIVIA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:28:40 (UTC+8)

Informace o ceně Trivians (TRIVIA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0.00003258
$ 0.00003258$ 0.00003258

--

--

+0.13%

+0.13%

Cena Trivians (TRIVIA) v reálném čase je $0.00005486. Za posledních 24 hodin se TRIVIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRIVIA v historii je $ 0.04093968, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003258.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRIVIA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trivians (TRIVIA)

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Trivians je $ 33.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRIVIA je 615.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 54.86K.

Historie cen v USD pro Trivians (TRIVIA)

Během dnešního dne byla změna ceny Trivians na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Trivians na USD  $ -0.0000083483.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Trivians na USD  $ -0.0000217036.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Trivians na USD  $ -0.00002908101127943736.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000083483-15.21%
60 dní$ -0.0000217036-39.56%
90 dní$ -0.00002908101127943736-34.64%

Co je Trivians (TRIVIA)

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

Zdroj Trivians (TRIVIA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Trivians (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trivians (TRIVIA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trivians (TRIVIA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trivians.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trivians!

TRIVIA na místní měny

Tokenomika pro Trivians (TRIVIA)

Pochopení tokenomiky Trivians (TRIVIA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRIVIA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trivians (TRIVIA)

Jakou hodnotu má dnes Trivians (TRIVIA)?
Aktuální cena TRIVIA v USD je 0.00005486 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRIVIA v USD?
Aktuální cena TRIVIA v USD je $ 0.00005486. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trivians?
Tržní kapitalizace TRIVIA je $ 33.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRIVIA v oběhu?
Objem TRIVIA v oběhu je 615.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRIVIA?
TRIVIA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04093968 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRIVIA?
TRIVIA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003258 USD.
Jaký je objem obchodování TRIVIA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRIVIA je -- USD.
Dosáhne TRIVIA letos vyšší ceny?
TRIVIA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRIVIA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:28:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Trivians (TRIVIA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

