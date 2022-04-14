Tokenomika pro Trendix (TRDX)
Informace o Trendix (TRDX)
Trendix is a multi-purpose Web3 platform integrating prediction markets, social engagement, gaming, and decentralized trading, all powered by blockchain technology. The TRDX token serves as the ecosystem’s utility and reward currency, enabling seamless transactions, play-to-earn mechanics, AI-powered trading insights, and premium access. Players and users can earn, trade, and own digital assets, fostering a sustainable, user-driven economy on Solana.
Trendix (TRDX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Trendix (TRDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Trendix (TRDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Trendix (TRDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TRDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TRDX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.