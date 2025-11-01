BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Trench Coin je 0.00025077 USD. Sledujte aktualizace cen TRENCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRENCH.Dnešní aktuální cena Trench Coin je 0.00025077 USD. Sledujte aktualizace cen TRENCH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRENCH.

Více informací o TRENCH

Informace o ceně TRENCH

Co je to TRENCH

Oficiální webové stránky TRENCH

Tokenomika pro TRENCH

Předpověď cen TRENCH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Trench Coin

Trench Coin Cena (TRENCH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRENCH na USD

$0.00025077
$0.00025077$0.00025077
-8.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Trench Coin (TRENCH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:02 (UTC+8)

Informace o ceně Trench Coin (TRENCH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00021047
$ 0.00021047$ 0.00021047
Nejnižší za 24 h
$ 0.0003716
$ 0.0003716$ 0.0003716
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00021047
$ 0.00021047$ 0.00021047

$ 0.0003716
$ 0.0003716$ 0.0003716

$ 0.00225343
$ 0.00225343$ 0.00225343

$ 0.00016997
$ 0.00016997$ 0.00016997

+1.91%

-8.40%

+21.96%

+21.96%

Cena Trench Coin (TRENCH) v reálném čase je $0.00025077. Za posledních 24 hodin se TRENCH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00021047 do maxima $ 0.0003716, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRENCH v historii je $ 0.00225343, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00016997.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRENCH se za poslední hodinu změnila o +1.91%, za 24 hodin o -8.40% a za posledních 7 dní o +21.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trench Coin (TRENCH)

$ 245.87K
$ 245.87K$ 245.87K

--
----

$ 245.87K
$ 245.87K$ 245.87K

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,813.14184
999,961,813.14184 999,961,813.14184

Aktuální tržní kapitalizace Trench Coin je $ 245.87K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRENCH je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999961813.14184. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 245.87K.

Historie cen v USD pro Trench Coin (TRENCH)

Během dnešního dne byla změna ceny Trench Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Trench Coin na USD  $ -0.0001029752.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Trench Coin na USD  $ -0.0001379096.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Trench Coin na USD  $ -0.0002670221841500904.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-8.40%
30 dní$ -0.0001029752-41.06%
60 dní$ -0.0001379096-54.99%
90 dní$ -0.0002670221841500904-51.56%

Co je Trench Coin (TRENCH)

saving the trench

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Trench Coin (TRENCH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Trench Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trench Coin (TRENCH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trench Coin (TRENCH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trench Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trench Coin!

TRENCH na místní měny

Tokenomika pro Trench Coin (TRENCH)

Pochopení tokenomiky Trench Coin (TRENCH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRENCH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trench Coin (TRENCH)

Jakou hodnotu má dnes Trench Coin (TRENCH)?
Aktuální cena TRENCH v USD je 0.00025077 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRENCH v USD?
Aktuální cena TRENCH v USD je $ 0.00025077. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trench Coin?
Tržní kapitalizace TRENCH je $ 245.87K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRENCH v oběhu?
Objem TRENCH v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRENCH?
TRENCH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00225343 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRENCH?
TRENCH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00016997 USD.
Jaký je objem obchodování TRENCH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRENCH je -- USD.
Dosáhne TRENCH letos vyšší ceny?
TRENCH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRENCH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:10:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Trench Coin (TRENCH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.97
$109,969.97$109,969.97

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.48
$3,874.48$3,874.48

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02535
$0.02535$0.02535

-21.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-1.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.48
$3,874.48$3,874.48

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,969.97
$109,969.97$109,969.97

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.44
$185.44$185.44

-1.44%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5049
$2.5049$2.5049

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.28
$1,088.28$1,088.28

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09400
$0.09400$0.09400

+88.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.04000
$0.04000$0.04000

+100.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0056239
$0.0056239$0.0056239

+186.64%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.04000
$0.04000$0.04000

+100.00%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004848
$0.00004848$0.00004848

+130.63%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00261
$0.00261$0.00261

+117.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%