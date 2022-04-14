Tokenomika pro Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)
A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI.
This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be.
Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Tree Stuck in Cat (TREEINCAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TREEINCAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TREEINCAT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TREEINCAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTREEINCAT!
