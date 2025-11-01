BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Trashy By Matt Furie je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TRASHY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRASHY.

Více informací o TRASHY

Informace o ceně TRASHY

Co je to TRASHY

Oficiální webové stránky TRASHY

Tokenomika pro TRASHY

Předpověď cen TRASHY

Logo Trashy By Matt Furie

Trashy By Matt Furie Cena (TRASHY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TRASHY na USD

--
----
-4.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Trashy By Matt Furie (TRASHY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:03 (UTC+8)

Informace o ceně Trashy By Matt Furie (TRASHY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-4.18%

-14.11%

-14.11%

Cena Trashy By Matt Furie (TRASHY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se TRASHY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRASHY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRASHY se za poslední hodinu změnila o +0.35%, za 24 hodin o -4.18% a za posledních 7 dní o -14.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Trashy By Matt Furie (TRASHY)

$ 27.61K
$ 27.61K$ 27.61K

--
----

$ 27.61K
$ 27.61K$ 27.61K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.247141
999,963,217.247141 999,963,217.247141

Aktuální tržní kapitalizace Trashy By Matt Furie je $ 27.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TRASHY je 999.96M, přičemž celková zásoba je 999963217.247141. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 27.61K.

Historie cen v USD pro Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Během dnešního dne byla změna ceny Trashy By Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Trashy By Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Trashy By Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Trashy By Matt Furie na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.18%
30 dní$ 0-59.85%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Trashy By Matt Furie (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Trashy By Matt Furie (TRASHY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Trashy By Matt Furie (TRASHY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Trashy By Matt Furie.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Trashy By Matt Furie!

TRASHY na místní měny

Tokenomika pro Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Pochopení tokenomiky Trashy By Matt Furie (TRASHY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRASHY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Jakou hodnotu má dnes Trashy By Matt Furie (TRASHY)?
Aktuální cena TRASHY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRASHY v USD?
Aktuální cena TRASHY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Trashy By Matt Furie?
Tržní kapitalizace TRASHY je $ 27.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRASHY v oběhu?
Objem TRASHY v oběhu je 999.96M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRASHY?
TRASHY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRASHY?
TRASHY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování TRASHY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRASHY je -- USD.
Dosáhne TRASHY letos vyšší ceny?
TRASHY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRASHY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:12:03 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

