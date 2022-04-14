Tokenomika pro Tralalero Tralala (TRALALERO)

Zjistěte klíčové informace o Tralalero Tralala (TRALALERO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Tralalero Tralala (TRALALERO)

Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot.

Tralalero Tralala (TRALALERO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tralalero Tralala (TRALALERO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 202.02K
Celkový objem:
$ 998.86M
Objem v oběhu:
$ 998.86M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 202.02K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00020179
Tokenomika Tralalero Tralala (TRALALERO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tralalero Tralala (TRALALERO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRALALERO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRALALERO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRALALERO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRALALERO!

