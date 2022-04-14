Tokenomika pro Tradiecoin (TRADIECOIN)

Tokenomika pro Tradiecoin (TRADIECOIN)

Zjistěte klíčové informace o Tradiecoin (TRADIECOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Tradiecoin (TRADIECOIN)

a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI

Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them.

Oficiální webové stránky:
http://www.Tradiecoinmeme.com
Bílá kniha:
http://www.Tradiecoinmeme.com

Tradiecoin (TRADIECOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tradiecoin (TRADIECOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 504.50K
$ 504.50K$ 504.50K
Celkový objem:
$ 977.42M
$ 977.42M$ 977.42M
Objem v oběhu:
$ 977.42M
$ 977.42M$ 977.42M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 504.50K
$ 504.50K$ 504.50K
Historické maximum:
$ 0.00136888
$ 0.00136888$ 0.00136888
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00051616
$ 0.00051616$ 0.00051616

Tokenomika Tradiecoin (TRADIECOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tradiecoin (TRADIECOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TRADIECOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TRADIECOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TRADIECOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTRADIECOIN!

Předpověď ceny TRADIECOIN

Chcete vědět, kam může TRADIECOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TRADIECOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.