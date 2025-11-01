BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Tradable Singapore Fintech SSL je 1 USD. Sledujte aktualizace cen PC0000023 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PC0000023.

Více informací o PC0000023

Informace o ceně PC0000023

Co je to PC0000023

Oficiální webové stránky PC0000023

Tokenomika pro PC0000023

Předpověď cen PC0000023

Logo Tradable Singapore Fintech SSL

Tradable Singapore Fintech SSL Cena (PC0000023)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PC0000023 na USD

0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:18 (UTC+8)

Informace o ceně Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Cena Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) v reálném čase je $1. Za posledních 24 hodin se PC0000023 obchodoval v rozmezí od minima $ 1.0 do maxima $ 1.0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PC0000023 v historii je $ 1.0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PC0000023 se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Aktuální tržní kapitalizace Tradable Singapore Fintech SSL je $ 100.85M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PC0000023 je 100.85M, přičemž celková zásoba je 100846154.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 100.85M.

Historie cen v USD pro Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Během dnešního dne byla změna ceny Tradable Singapore Fintech SSL na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Tradable Singapore Fintech SSL na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Tradable Singapore Fintech SSL na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Tradable Singapore Fintech SSL na USD  $ 0.0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ 0.00.00%

Co je Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Tradable Singapore Fintech SSL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tradable Singapore Fintech SSL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tradable Singapore Fintech SSL!

PC0000023 na místní měny

Tokenomika pro Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Pochopení tokenomiky Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PC0000023 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Jakou hodnotu má dnes Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)?
Aktuální cena PC0000023 v USD je 1.0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PC0000023 v USD?
Aktuální cena PC0000023 v USD je $ 1.0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tradable Singapore Fintech SSL?
Tržní kapitalizace PC0000023 je $ 100.85M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PC0000023 v oběhu?
Objem PC0000023 v oběhu je 100.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PC0000023?
PC0000023 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PC0000023?
PC0000023 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.0 USD.
Jaký je objem obchodování PC0000023?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PC0000023 je -- USD.
Dosáhne PC0000023 letos vyšší ceny?
PC0000023 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPC0000023, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:34:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

