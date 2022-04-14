Tokenomika pro Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Tokenomika pro Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Zjistěte klíčové informace o Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

Oficiální webové stránky:
https://www.tradable.xyz/

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 189.50M
$ 189.50M
Celkový objem:
$ 189.50M
$ 189.50M
Objem v oběhu:
$ 189.50M
$ 189.50M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 189.50M
$ 189.50M
Historické maximum:
$ 189,500,000
$ 189,500,000
Historické minimum:
$ 1.0
$ 1.0
Aktuální cena:
$ 1.0
$ 1.0

Tokenomika Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PC0000031, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PC0000031, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PC0000031 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPC0000031!

Předpověď ceny PC0000031

Chcete vědět, kam může PC0000031 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PC0000031 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.