Dnešní aktuální cena TQQQ xStock je 117.35 USD. Sledujte aktualizace cen TQQQX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TQQQX.Dnešní aktuální cena TQQQ xStock je 117.35 USD. Sledujte aktualizace cen TQQQX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TQQQX.

Cena TQQQ xStock (TQQQX) v reálném čase je $117.35. Za posledních 24 hodin se TQQQX obchodoval v rozmezí od minima $ 116.43 do maxima $ 120.79, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TQQQX v historii je $ 235.95, zatímco nejnižší cena v historii je $ 82.33.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TQQQX se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o -2.64% a za posledních 7 dní o +6.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace TQQQ xStock je $ 1.09M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TQQQX je 9.30K, přičemž celková zásoba je 37362.048861786. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.38M.

Historie cen v USD pro TQQQ xStock (TQQQX)

Během dnešního dne byla změna ceny TQQQ xStock na USD  $ -3.1829954060167.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TQQQ xStock na USD  $ +12.1929583750.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TQQQ xStock na USD  $ +39.6113047400.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TQQQ xStock na USD  $ +34.38751471467828.

Co je TQQQ xStock (TQQQX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TQQQ xStock (TQQQX)

Jakou hodnotu má dnes TQQQ xStock (TQQQX)?
Aktuální cena TQQQX v USD je 117.35 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TQQQX v USD?
Aktuální cena TQQQX v USD je $ 117.35. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TQQQ xStock?
Tržní kapitalizace TQQQX je $ 1.09M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TQQQX v oběhu?
Objem TQQQX v oběhu je 9.30K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TQQQX?
TQQQX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 235.95 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TQQQX?
TQQQX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 82.33 USD.
Jaký je objem obchodování TQQQX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TQQQX je -- USD.
Dosáhne TQQQX letos vyšší ceny?
TQQQX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTQQQX, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

