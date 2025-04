Co je Tori the Cat (TORI)

We're creating the first memecoin that will be airdropped to real humans using Worldcoin's World ID. The meme is just a photo of my cat sticking her tongue out. We're doing a fair launch with 80% of the supply and an airdrop of the 15%. Keeping 1% locked in the owner wallet and 4% for strategic drops.

Zdroj Tori the Cat (TORI) Oficiální webová stránka