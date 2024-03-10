Tokenomika pro tooker kurlson (TOOKER)

Tokenomika pro tooker kurlson (TOOKER)

Zjistěte klíčové informace o tooker kurlson (TOOKER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o tooker kurlson (TOOKER)

The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.

Oficiální webové stránky:
https://www.tookerkurlson.com/

tooker kurlson (TOOKER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro tooker kurlson (TOOKER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 630.68K
$ 630.68K$ 630.68K
Celkový objem:
$ 970.84M
$ 970.84M$ 970.84M
Objem v oběhu:
$ 970.84M
$ 970.84M$ 970.84M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 630.68K
$ 630.68K$ 630.68K
Historické maximum:
$ 0.135597
$ 0.135597$ 0.135597
Historické minimum:
$ 0.00033667
$ 0.00033667$ 0.00033667
Aktuální cena:
$ 0.00064966
$ 0.00064966$ 0.00064966

Tokenomika tooker kurlson (TOOKER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro tooker kurlson (TOOKER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOOKER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOOKER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOOKER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOOKER!

Předpověď ceny TOOKER

Chcete vědět, kam může TOOKER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOOKER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.