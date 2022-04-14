Tokenomika pro Tomo Cat (TOMO)

Tokenomika pro Tomo Cat (TOMO)

Zjistěte klíčové informace o Tomo Cat (TOMO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Tomo Cat (TOMO)

TOMOCAT is the descendant of the most beloved cat in Asia - Maneki Neko, being its digital representation with Tamagotchi experience:

• TomoGotchi Unique gameplay experience with combination reimagined tamagotchi and clicker mechanics with mining, leveling, personalization and mini-games.

• TomoWallet (powered by Tria) Account abstraction non-custodial wallet that lowers the entry barrier for Web3 newcomers.

• ТomoShelters Web3 Social Platform, where projects can create their own shelter with its own tasks and get access to Tomocat community.

• TomoLaunch Top opportunity to explore new Web3 projects and participate in token launches.

TRULY COMMUNITY-DRIVEN Token holders gain access to:

• Exclusive meme launchpools, • Unique NFT drops, • DAO voting that let them influence the project's direction.

With viral mechanics integrated into the app, Tomocat fosters an environment where members play a crucial role in every step forward, making it truly community-owned!

Oficiální webové stránky:
https://www.tomocat.com/
Bílá kniha:
https://tomocat.gitbook.io/whitepaper

Tomo Cat (TOMO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tomo Cat (TOMO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 406.69K
$ 406.69K$ 406.69K
Celkový objem:
$ 952.00M
$ 952.00M$ 952.00M
Objem v oběhu:
$ 952.00M
$ 952.00M$ 952.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 406.69K
$ 406.69K$ 406.69K
Historické maximum:
$ 0.04585937
$ 0.04585937$ 0.04585937
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00042717
$ 0.00042717$ 0.00042717

Tokenomika Tomo Cat (TOMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tomo Cat (TOMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TOMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TOMO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TOMO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTOMO!

Předpověď ceny TOMO

Chcete vědět, kam může TOMO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TOMO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.