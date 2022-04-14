Tokenomika pro ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)

Zjistěte klíčové informace o ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER)

ThreatSlayerAI is here to protect Web2 and Web3 with AI, proudly powered and created by the team behind Interlock and the $ILOCK token.

ThreatSlayerAI pairs perfectly with ThreatSlayer, our AI powered browser extension that allows you to earn $ILOCK token while being kept safe from web-based threats.

Looking ahead, Interlock plans to integrate $SLAYER and $ILOCK for a unified and enhanced experience.

Oficiální webové stránky:
https://www.interlock.network/

ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 35.72K
$ 35.72K$ 35.72K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.72K
$ 35.72K$ 35.72K
Historické maximum:
$ 0.0048899
$ 0.0048899$ 0.0048899
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ThreatSlayerAI by Virtuals (SLAYER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SLAYER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SLAYER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SLAYER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSLAYER!

Předpověď ceny SLAYER

Chcete vědět, kam může SLAYER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SLAYER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

