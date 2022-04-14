Tokenomika pro This Is My Iguana (TIMI)
Brian, the bald-headed mastermind steering the ship at Coinbase, has a not-so-secret childhood hero: an iguana! Although the iguana's name remains unknown, it doesn't diminish the significant role it played in young Brian's life. Brian affectionately introduces this inspiring reptile as "This Is My Iguana," or $TIMI for short. The iguana's influence on Brian is evident, as he often shares stories about how this unique pet taught him resilience, adaptability, and the importance of thinking outside the box. These lessons have undeniably shaped his approach to innovation and leadership at Coinbase, making $TIMI more than just a quirky mascot—it's a symbol of the unconventional thinking that drives the company forward.
This Is My Iguana (TIMI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro This Is My Iguana (TIMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika This Is My Iguana (TIMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro This Is My Iguana (TIMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TIMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TIMI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TIMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTIMI!
