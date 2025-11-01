BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena this is a special memecoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TISM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TISM.Dnešní aktuální cena this is a special memecoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TISM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TISM.

Více informací o TISM

Informace o ceně TISM

Co je to TISM

Oficiální webové stránky TISM

Tokenomika pro TISM

Předpověď cen TISM

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo this is a special memecoin

this is a special memecoin Cena (TISM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TISM na USD

--
----
-1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny this is a special memecoin (TISM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:48 (UTC+8)

Informace o ceně this is a special memecoin (TISM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022241
$ 0.0022241$ 0.0022241

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

-1.16%

-1.64%

-1.64%

Cena this is a special memecoin (TISM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se TISM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TISM v historii je $ 0.0022241, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TISM se za poslední hodinu změnila o -0.53%, za 24 hodin o -1.16% a za posledních 7 dní o -1.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu this is a special memecoin (TISM)

$ 11.79K
$ 11.79K$ 11.79K

--
----

$ 11.79K
$ 11.79K$ 11.79K

926.76M
926.76M 926.76M

926,763,368.347801
926,763,368.347801 926,763,368.347801

Aktuální tržní kapitalizace this is a special memecoin je $ 11.79K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TISM je 926.76M, přičemž celková zásoba je 926763368.347801. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.79K.

Historie cen v USD pro this is a special memecoin (TISM)

Během dnešního dne byla změna ceny this is a special memecoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny this is a special memecoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny this is a special memecoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny this is a special memecoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.16%
30 dní$ 0-52.17%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je this is a special memecoin (TISM)

this is a special memecoin

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj this is a special memecoin (TISM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny this is a special memecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít this is a special memecoin (TISM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva this is a special memecoin (TISM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro this is a special memecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny this is a special memecoin!

TISM na místní měny

Tokenomika pro this is a special memecoin (TISM)

Pochopení tokenomiky this is a special memecoin (TISM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TISM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně this is a special memecoin (TISM)

Jakou hodnotu má dnes this is a special memecoin (TISM)?
Aktuální cena TISM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TISM v USD?
Aktuální cena TISM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace this is a special memecoin?
Tržní kapitalizace TISM je $ 11.79K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TISM v oběhu?
Objem TISM v oběhu je 926.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TISM?
TISM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0022241 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TISM?
TISM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování TISM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TISM je -- USD.
Dosáhne TISM letos vyšší ceny?
TISM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTISM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se this is a special memecoin (TISM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,054.44
$110,054.44$110,054.44

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.34
$3,878.34$3,878.34

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02482
$0.02482$0.02482

-22.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.34
$3,878.34$3,878.34

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,054.44
$110,054.44$110,054.44

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4978
$2.4978$2.4978

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09510
$0.09510$0.09510

+90.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01801
$0.01801$0.01801

-9.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00389
$0.00389$0.00389

+224.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0061053
$0.0061053$0.0061053

+211.17%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000832
$0.0000832$0.0000832

+66.40%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8154
$0.8154$0.8154

+58.42%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000312
$0.000312$0.000312

+56.00%