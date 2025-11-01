BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena this coin is so good je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GLAZE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GLAZE.

Více informací o GLAZE

Informace o ceně GLAZE

Co je to GLAZE

Oficiální webové stránky GLAZE

Tokenomika pro GLAZE

Předpověď cen GLAZE

Logo this coin is so good

this coin is so good Cena (GLAZE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GLAZE na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny this coin is so good (GLAZE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:41 (UTC+8)

Informace o ceně this coin is so good (GLAZE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.45%

-1.92%

-1.92%

Cena this coin is so good (GLAZE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GLAZE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GLAZE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GLAZE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.45% a za posledních 7 dní o -1.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu this coin is so good (GLAZE)

$ 10.38K
$ 10.38K$ 10.38K

--
----

$ 10.38K
$ 10.38K$ 10.38K

999.56M
999.56M 999.56M

999,560,084.163295
999,560,084.163295 999,560,084.163295

Aktuální tržní kapitalizace this coin is so good je $ 10.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GLAZE je 999.56M, přičemž celková zásoba je 999560084.163295. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.38K.

Historie cen v USD pro this coin is so good (GLAZE)

Během dnešního dne byla změna ceny this coin is so good na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny this coin is so good na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny this coin is so good na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny this coin is so good na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.45%
30 dní$ 0-21.83%
60 dní$ 0-54.86%
90 dní$ 0--

Co je this coin is so good (GLAZE)

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj this coin is so good (GLAZE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny this coin is so good (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít this coin is so good (GLAZE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva this coin is so good (GLAZE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro this coin is so good.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny this coin is so good!

GLAZE na místní měny

Tokenomika pro this coin is so good (GLAZE)

Pochopení tokenomiky this coin is so good (GLAZE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GLAZE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně this coin is so good (GLAZE)

Jakou hodnotu má dnes this coin is so good (GLAZE)?
Aktuální cena GLAZE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GLAZE v USD?
Aktuální cena GLAZE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace this coin is so good?
Tržní kapitalizace GLAZE je $ 10.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GLAZE v oběhu?
Objem GLAZE v oběhu je 999.56M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GLAZE?
GLAZE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GLAZE?
GLAZE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GLAZE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GLAZE je -- USD.
Dosáhne GLAZE letos vyšší ceny?
GLAZE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGLAZE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se this coin is so good (GLAZE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

