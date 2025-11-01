BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena this coin is scarce je 0,00087027 USD. Sledujte aktualizace cen SCARCE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCARCE.

Více informací o SCARCE

Informace o ceně SCARCE

Co je to SCARCE

Oficiální webové stránky SCARCE

Tokenomika pro SCARCE

Předpověď cen SCARCE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo this coin is scarce

this coin is scarce Cena (SCARCE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SCARCE na USD

$0,00087027
$0,00087027$0,00087027
0,00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny this coin is scarce (SCARCE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:34 (UTC+8)

Informace o ceně this coin is scarce (SCARCE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03268383
$ 0,03268383$ 0,03268383

$ 0,00086276
$ 0,00086276$ 0,00086276

--

--

-9,73%

-9,73%

Cena this coin is scarce (SCARCE) v reálném čase je $0,00087027. Za posledních 24 hodin se SCARCE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCARCE v historii je $ 0,03268383, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0,00086276.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCARCE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -9,73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu this coin is scarce (SCARCE)

$ 8,65K
$ 8,65K$ 8,65K

--
----

$ 8,65K
$ 8,65K$ 8,65K

9,94M
9,94M 9,94M

9 944 423,880245
9 944 423,880245 9 944 423,880245

Aktuální tržní kapitalizace this coin is scarce je $ 8,65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCARCE je 9,94M, přičemž celková zásoba je 9944423.880245. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8,65K.

Historie cen v USD pro this coin is scarce (SCARCE)

Během dnešního dne byla změna ceny this coin is scarce na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny this coin is scarce na USD  $ -0,0001562352.
Za posledních 60 dní byla změna ceny this coin is scarce na USD  $ -0,0004282017.
Za posledních 90 dní byla změna ceny this coin is scarce na USD  $ -0,006863324167829814.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0,0001562352-17,95%
60 dní$ -0,0004282017-49,20%
90 dní$ -0,006863324167829814-88,74%

Co je this coin is scarce (SCARCE)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj this coin is scarce (SCARCE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny this coin is scarce (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít this coin is scarce (SCARCE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva this coin is scarce (SCARCE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro this coin is scarce.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny this coin is scarce!

SCARCE na místní měny

Tokenomika pro this coin is scarce (SCARCE)

Pochopení tokenomiky this coin is scarce (SCARCE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SCARCE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně this coin is scarce (SCARCE)

Jakou hodnotu má dnes this coin is scarce (SCARCE)?
Aktuální cena SCARCE v USD je 0,00087027 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SCARCE v USD?
Aktuální cena SCARCE v USD je $ 0,00087027. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace this coin is scarce?
Tržní kapitalizace SCARCE je $ 8,65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SCARCE v oběhu?
Objem SCARCE v oběhu je 9,94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SCARCE?
SCARCE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0,03268383 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SCARCE?
SCARCE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0,00086276 USD.
Jaký je objem obchodování SCARCE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SCARCE je -- USD.
Dosáhne SCARCE letos vyšší ceny?
SCARCE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSCARCE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se this coin is scarce (SCARCE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

